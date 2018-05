नई दिल्ली। इच्छा मृत्यु से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि कुछ खास दिशा-निर्देशों के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। इस दौरान सुरक्षा उपायों को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई। कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में गरीमामय मरने का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही इस मुददे पर कानून न बनने तक एक गाइडलाइन जारी कर दी गई।

फैसले के 5 अहम बिन्दु

1— सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इंसानों को भी पूरी गरिमा के साथ मौत को चुनने का हक है।

2— फैसले में अब लाइलाज लोगों या जीवन रक्षक प्रणाली पर जी रहे लोगों को प्राण त्यागने की अनुमति होगी।

3— ऐसे लोगों को लिविंग बिल ड्राफ्ट करने की भी अनुमति होगी, जो कॉमा में रहने या लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं व इच्छा मृत्यु चाहते हैं।

4— देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

5— इस पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस ए के सिकरी, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण,जस्टिस एएम खानविलकर भी शामिल।

केन्द्र सरकार ने दिया था यह जवाब

केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में इच्छा मृत्यु को लेकर सभी बिंदुओं विचार किए जाने और इससे जुड़े सामाजिक संगठनों से सुझाव मांगने की बात कही थी। बता दें कि एक गैर-सरकारी सामाजिक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लिविंग विल का अधिकार दिए जाने की मांग उठाई थी।

राष्ट्रपति से मांगी थी इच्छा मृत्यु

बता दें कि पिछले दिनों एक ट्रांस वुमन इंजीनियर शान्‍वी पौन्‍नूसामी को एयर इंडिया में केबिन क्रू की नौकरी नहीं मिली और न ही उसे नौकरी देने का कारण बताया जा रहा था। इसके खिलाफ वह प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी थी। इसके बावजूद नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्‍हें जवाब नहीं दिया। इसलिए थक-हार कार उन्‍होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। 26 साल की शान्वी पौन्नूसामी इंजीनियर हैं। पिछले दिनों उन्‍होंने एयर इंडिया में केबिन क्रू की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया ने इंटरव्यू के बाद उन्हें सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी में ट्रांस वुमन को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत में इच्छा-मृत्यु

दरअसल, भारत में इच्छा-मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही गैर-कानूनी कृत्य हैं, क्योंकि मृत्यु का प्रयास, जो इच्छा के कार्यावयन के बाद ही होगा, वह भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या (suicide) का अपराध है। इसी तरह से दया मृत्यु, जो भले ही मानवीय भावना से प्रेरित हो एवं पीड़ित व्यक्ति की असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए की जाना हो, वह भी भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की धारा 304 के अंतर्गत सदोष हत्या (culpable homicide) का अपराध माना जाता है।

