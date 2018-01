सुप्रीम विवाद: सुलह की कोशिश में सरकार, अटार्नी जनरल बोले- सब ठीक हो जाएगा

नई दिल्ली। न्यायपालिका में शुक्रवार को उठे विवाद के बवंडर के बाद अब रास्ता निकालने की कोशिशें शुरु हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को कठघरे में खड़ा करने के बाद मामले को सुलझाने के सरकारी प्रयास भी तेज हो गए हैं।

Principal Secretary to PM, Nripendra Misra, seen outside Chief Justice of India Dipak Misra’s residence in Delhi. pic.twitter.com/5C2PVvO36T

पीएम के सचिव पहुंचे CJI से मिलने

शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा सीजेआई दीपक मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस बीच अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि उम्मीद है कि पूरा मामला सही ढंग से निपट जाएगा। इन सभी घटनाक्रम को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि देश की न्यायपालिका के सबसे बड़े विवाद को सुलझाने के लिए सरकार इसमें अहम भूमिका निभा रही है।

Delhi: Attorney General K K Venugopal leaves from his residence, says, 'let us hope everything goes down very well.' pic.twitter.com/YjzIGD2Bpw