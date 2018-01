CJI ने जजों के साथ ली चाय की चुस्की, बार काउंसिल ने कहा-जजों का विवाद घर की बात थी

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। सोमवार की सुबह एकबार फिर सभी जज सप्रीम कोर्ट लाउंज में इकट्ठे हुए और साथ में कॉपी पी। लेकिन इस बार खास बात यह रही कि इस दौरान सारे कोर्ट स्टॉफ को बाहर भेज दिया गया। कॉफी के बाद उच्चतम न्यायालय में कामकाज सामान्य दिनों की तरह शुरू हुआ, अंतर सिर्फ इतना रहा कि आज लगभग सभी बेंच में साढ़े दस बजे के बजाय 10 बजकर 40 मिनट से सुनवाई आरंभ हुई।

As you can see that the matter has been laid to rest and all courts rooms in the Supreme Court are functioning normally: Manan Mishra, Chairman, Bar Council of India #SupremeCourtJudges pic.twitter.com/8C2BH21bnc