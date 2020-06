CBSE Exam 2020 को लेकर SC ने लिया बड़ा फैसला, कहा- 12वीं की परीक्षा टाल सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते

Highlights - CBSE EXam परीक्षाएं एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी हैं - वहीं इस बची परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है - सीबीएसई (CBSE EXam 10th 12th) की 10वीं और 12वीं कक्षा (when cbse exam will be held) की पिछली बोर्ड परीक्षाओं के बचे हुए एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा टाल सकते हैं

नई दिल्ली. देश में चल रही महामारी कोरोना वायरस के चलते सीबीएसई एग्जाम (CBSE Exam 2020) को लेकर आए दिन नई डेट पर बेहस चल रही है। इस बीच एग्जाम (CBSE EXam result 2020) को लेकर माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से बचे हुए एग्जाम कैंसिल करने की मांग की थी। ये (CBSE EXam ) परीक्षाएं एक जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होनी हैं। वहीं इस बची परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीएसई (CBSE EXam 10th 12th) की 10वीं और 12वीं कक्षा (when cbse exam will be held) की पिछली बोर्ड परीक्षाओं के बचे हुए एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा टाल सकते हैं पर इसे रद्द नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (supreme court decision on cbse) की तरफ से एग्जाम टालने पर सहमति बन गई है।



जिसमें सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाओं के आयोजन की बजाय छात्रों के असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करने और परीक्षा की तारीख बढ़ाने की योजना है।

अभिभावकों ने दायर की थी याचिका

गौरतलब है कि जून के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में CBSE बोर्ड की परीक्षा कराए जाने के बोर्ड के फैसले के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा था। याचिका में इस साल की बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई थी।

जानिए क्या कहा गया था याचिका में

दायर याचिका में कहा गया कि 'सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेस्मेंट के आधार पर घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया कि एम्स के डाटा के अनुसार, कोरोना वायरस आने वाले समय में भारत में अपने चरम पर होगा ऐसे में परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए।' अभ‍िभावकों द्वारा दी गई याचिका में कहा गया कि भारत में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है, परीक्षाएं कराना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट घोष‍ित किया जाए।

26 विषयों में होने है एग्जाम

सीबीएसई में 29 विषयों की अब एग्जाम होने है। उसमें से 6 विषय की परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली में 10वीं क्लास के छात्रों के लिए होगी। ध्यान रहे कि 10वीं क्लास की परीक्षा सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों में होगी क्योंकि वहां दंगे की वजह से छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे। 12वीं क्लास की परीक्षा पूरे देश के छात्रों के लिए होगी।