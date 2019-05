नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। कार्ति चिदंबरम ने यह राशि रजिस्ट्री के साथ विदेश यात्रा की शर्त के रूप में जमा करवाई थी।

Supreme Court declines to consider a petition of Karti Chidambaram seeking to release Rs 10 Crore he had deposited with registry as a condition to travel abroad earlier. Supreme Court asks him to mention the matter before a Bench of Chief Justice India Ranjan Gogoi . (File pic) pic.twitter.com/SpiTiND0Zh