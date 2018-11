लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज की बैलेट पेपर से चुनाव की याचिका

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि 2019 में होने वाले लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए।

Supreme Court today rejected a PIL seeking a direction to the Election Commission of India (ECI) to hold 2019 General Election and state assembly polls with ballot system or papers instead of EVM (Electronic Voting Machines).