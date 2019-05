पूर्व BSF जवान तेज बहादुर यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, अदालत ने याचिका खारिज की

नई दिल्ली। बॉर्डर सेक्योरिटी फोर्स (BSF) से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ( Tej Bahadur Yadav ) की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने तेज बहादुर के नामांकन रद्द करने के खिलाफ दायर की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें सुनवाई करने लायक कोई तथ्य नहीं मिला।

Supreme Court dismisses plea of former BSF constable & SP candidate Tej Bahadur Yadav (in file pic)against rejection of his nomination from Varanasi LS constituency. A Bench headed by CJI Gogoi dismissing the plea said, “We don’t find any merit to entertain this petition” pic.twitter.com/SjusLxv5ZC