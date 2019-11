कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जमानत रद्द करने वाला याचिका खारिज की

नई दिल्ली। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीके शिवकुमार की जमानत रद करने को लेकर दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट की ओर से शिवकुमार को जमानत देने संबंधी आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

