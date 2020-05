बाबरी विध्वंस केस : CBI कोर्ट 31 अगस्त तक फैसला सुनाए - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 1992 बाबरी विध्वंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को एक अहम निर्देश दिया है। दरअसल, ये मामले लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आरोपी हैं। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 अगस्त 2020 तक सुनवाई पूरी करके फैसला सुना दिया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सुनवाई- SC

शुक्रवार को जस्टिस आरएफ़ नरीमन और सूर्य कांत की बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई कर रहे जज इस बात की पुष्टि करें कि इस साल 31 अगस्त तक इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने और सबूत जुटाने का काम पूरा किया जाए।

जुलाई 2019 में भी 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का मिला था आदेश

आपको बता दें कि इससे पहले 19 जुलाई 2019 को इसी बेंच ने कहा था कि सारी सुनवाई 6 महीनों में पूरी की जाए और 9 महीनों के अंदर कोर्ट अपना फैसला भी सुना दे। वो समयसीमा अप्रैल में खत्म हो चुकी है। उस वक्त मामले की सुनवाई कर रहे CBI जज श्री यादव का कार्यकाल 30 सितम्बर 2019 को पूरा होने वाला था। अदालत ने यूपी सरकार को आदेश भी दिया था कि उक्त जज का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए।

बाबरी विध्वंस में आडवाणी समेत ये लोग हैं आरोपी

आपको बता दें कि 1992 में अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती के साथ अन्य 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने आपराधिक साज़िश के बाद 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था।

Supreme Court extends the tenure of Allahabad trial court judge SK Yadav till August 31 & directed him to deliver the judgement by the time in a case filed by CBI regarding the demolition of Babri Masjid in which former Uttar Pradesh CM Kalyan Singh is an accused. pic.twitter.com/xxzScwFqj4