INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 2 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत

नई दिल्ली । INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चिदंबरम को सीबीआई से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

आज तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे चिदंबरम

सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया था। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे।

Supreme Court grants bail to former Finance Minister & Congress leader P Chidambaram in INX media money laundering case, registered by the Enforcement Directorate (ED). pic.twitter.com/m2yWKFNOlT

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटा

INX मीडिया मामले में सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है। इस केस में पी चिदंबरम पिछले 106 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 5 सितंबर को उनके दिल्ली आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से उन्हें बेल नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट में चिदंबरम को बेल के लिए याचिका लगाई गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने हाईकोर्ट से कहा था कि चिदंबरम को बाहर आने से यह केस प्रभावित हो सकता है। जिस आधार पर कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी।

केस से जुड़े बयानबाजी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

जिसके बाद चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्शत जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकते हैं। साथ ही चिदंबरम गवाहों से संपर्क की कोशिश नहीं करें। वहीं वह राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। चिदंबरम जांच में सहयोग करेंगे।

Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd