कोरोना वायरसः सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क, सोमवार से सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का असर देशभर के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) भी इससे अछूती नहीं है। अब तक देश में कोरोना वारयस से संक्रमित लोगों की संख्या 81 तक पहुंच गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा कदम उठाया है।

कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से अब केवल अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई होगी।

निर्भया गैंगरेप केस में आई सबसे बड़ी खबर, दोषी से जेल से ही उठाया ये कदम

Supreme Court: No persons except lawyers who are going to act in the matter either for argument or for making oral submissions or to assist along with one litigant only, shall be permitted in the court room. #CoronavirusPandemic https://t.co/9B1iW8AWlK