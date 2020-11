Supreme Court कल बीएसएफ के पूर्व जवान की याचिका पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी से निर्वाचन के खिलाफ बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस याचिका पर फैसला 17 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच इसका फैसला सुनाएगी।

SC to pronounce tomorrow judgement on BSF constable Tej Bahadur's plea challenging PM Modi's election from Varanasi



