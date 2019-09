जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला हिरासत में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला हिरासत में है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया है। फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सुनवाई की।

वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज नहीं करने को आदेश दिया। वाइके के वकील ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर अलग अलग रिपोर्ट पेश की गई है।

Supreme Court has also issued notices to the Union of India, Jammu & Kashmir Govt after hearing a plea by MDMK chief, Vaiko, for release of former J&K CM Farooq Abdullah.