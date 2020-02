निर्भया केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर भानुमति बेहोश

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस (Nirbhaya gang-rape and murder case) में सुनवाई को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चौंका देने वाला नजारा देखने को मिला। दरअसल निर्भया केस को लेकर शुक्रवार को सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस आर भानुमती (Justice R Bhanumathi) बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें आननफानन में चैंबर में ले जाया गया और मामले की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई।

Big Breaking: दिल्ली पुलिस के ACP ने कर दिया बड़ा खुलासा, क्रिकेट बुकी संजीव चावला का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन बताया

#UPDATE Justice R Banumathi was taken into the chamber immediately after she fainted during the hearing in 2012 Delhi gang-rape case in Supreme Court today. The bench has adjourned the case and says the order will be released later. https://t.co/0xLTTg47yG

ताजा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शुक्रवार को निर्भया केस के दोषी विनय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई की गई। इस याचिका में विनय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनय की याचिका खारिज कर दी।

सड़क किनारे नारियल पानी से लदे ठेले पर पड़ी पुलिस की नजर, जब नाबालिग विक्रेता को धरा गया तब हुआ खुलासा

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच (Supreme Court Bench) इस मामले के दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने से संबंधित केंद्र द्वारा दाखिल मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। तभी बेंच में शामिल जस्टिस आर भानुमति अचानक बेहोश हो गईं। आननफानन में जस्टिस आर भानुमति को उनके चैंबर में ले जाया गया और बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगति करते हुए इस संबंध में आदेश बाद में जारी करने के लिए कहा।

Solicitor General Tushar Mehta says, 'Justice R Banumathi was having high fever and she still has high fever. She is being examined by the doctors in the chamber. She was on medication when she was hearing the case.'