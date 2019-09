अयोध्या विवाद: SC में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा- एएसआई भी नहीं दे सका मंदिर का सबूत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्‍या विवाद को लेकर सुनवाई लगभग आधी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार से देश के सबसे बड़े विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुन रहा है। अयोध्‍या विवाद पर सुनवाई का आज 17वां दिन है।

मंदिर का सबूत एएसआई के पा भी नहीं

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में परिक्रमा पर अपनी दलील पेश की। उन्‍होंने कहा कि हिंदू पक्षकारों ने 16 दिनों तक अपनी दलीलें अदालत के समाने रखी। लेकिन वो मंदिर का प्रणाम नहीं दे पाए। हकीकत यह है कि भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण ( ASI ) भी राम मंदिर को लेकर कोई प्रामाणिक सबूत पेश नहीं कर पाया।

उन्‍होंने कहा कि मेरे मित्र वैद्यनाथन ने अयोध्या में लोगों द्वारा परिक्रमा करने संबंधी एक दलील दी। लेकिन कोर्ट को मैं बताना चाहता हूं कि पूजा के लिए की जाने वाली भगवान की परिक्रमा सबूत नहीं हो सकती।

यहां इसे लेकर इतनी दलीलें दी गई लेकिन इन्हें सुनने के बाद भी मैं ये नहीं दिखा सकता कि परिक्रमा कहां है। इसलिए यह सबूत नहीं है।

Supreme Court's five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi, continue hearing the Ayodhya land dispute case. Today is the 17th day of hearing in the case. pic.twitter.com/m8XFSuGqOP