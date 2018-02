खाप पंचायतों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- लव मैरिज में टांग न अड़ाए

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत अब प्रेम विवाह करने वालों के साथ है। सोमवर को सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि, अगर दो बालिग शादी करने का फैसला करते हैं , तो उसमें किसी को भी दखल देने का हक नहीं है। इतना ही नहीं ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।



जोड़े को सुरक्षा दे पुलिस

प्रेम विवाह को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षा प्रदान कराई जाए। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से उनकी राय मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। खाप पंचायत की पैरवी कर रहे वकील से सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि कोई शादी वैध है या अवैध, यह फैसला सिर्फ अदालत ही कर सकती है। आप लोग ऐसे मामलों से दूर रहिए।

Khap Panchayat matter: Supreme Court asks Central government, petitioners to come up with effective suggestions in connection with the protection of the couples in Khap Panchayat matters.