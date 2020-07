Rajasthan Crisis: High Court के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, सोमवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। राजस्थान ( Rajasthan Poltical Crisis ) में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ( SC ) के इस आदेश से साफ हो गया है कि हाईकोर्ट ( High Court ) शुक्रवार को अपना फैसला सुना पाएगा। वहीं, इस मामले पर सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

A Bench of Justice Arun Mishra refuses the request of Rajasthan Speaker CP Joshi to stay the Rajasthan High Court proceedings on Sachin Pilot and MLAs petition against disqualification notice. https://t.co/gO7p0C6rlp

राजस्थान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Rajasthan Poltical Crisis ) ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए। इसके बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल, राजस्थान विधानसभा स्पीकर ( Vidhan Sabha Speaker ) की ओर से दलील पेश करते हुए कपिल सिब्बल ( Kapil SIbal ) ने कहा था कि हाईकोर्ट ( High Court ) के फैसले को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) गुट के विधायकों की याचिका पर कल आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई कड़े सवाल पूछे। स्पीकर सीपी जोशी ( CP Joshi ) के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर को फैसले लेने से रोकना न्यायसंगत नहीं है।

Rajasthan Speaker's petition in SC- Court tells Speaker's counsel Kapil Sibal: Let this matter be heard at length.



Sibal urges SC to stay proceedings in Rajasthan High Court.



Court seeks response from Harish Salve and Mukul Rohatgi, appearing for Sachin Pilot & 18 MLAs.