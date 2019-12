हैदराबाद एनकाउंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग गठित किया, 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

नई दिल्ली। हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ करते हुए कहा कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है। हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अगर आप पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चलाते हैं तो हम कोई आदेश नहीं जारी करेंगे। हम चाहते हैं कि इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक आयोग गठित किया है।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। इस आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चल रही सभी जांच पर रोक लगा दी है।

ये भी पढ़ें: नागरिकता बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट- असम के लोगों का अधिकार कोई नहीं छीन रहा

Supreme Court orders a three member judicial inquiry into #TelanganaEncounter which is to be headed by former SC judge VS Sirpurkar. SC says no other court or authority shall inquire into this matter until further orders of this court. https://t.co/pnCRkqeWfZ