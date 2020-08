Contempt Case: SC ने प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए दिया आधे घंटे का वक्त, अब 10 सितंबर तक टली सुनवाई

नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ( Prashant Bhushan ) के खिलाफ 11 वर्ष पुराने अवमानना मामले ( Contempt Case ) में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने प्रशांत भूषण को माफी ना मांगने के अपने स्टैंड पर विचार करने के लिए उन्हें आधे घंटे यानी तीस मिनट का वक्त दिया। कोर्ट का कहना था कि हमने पहले भी भूषण को वक्त दिया लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। यही नहीं प्रशांत भूषण ने हलफनामे में भी अपमानजनक टिप्पणी की है।

वहीं भूषण के पक्ष में केस लड़ रहे वकील राजीव धवन ( Rajiv Dhavan ) ने मांग की कि इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया जाए। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ( Arun Mishra ) ने कहा, इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, मेरे पास समय की कमी है। यही बेहतर होगा कि नई बेंच 10 सितंबर को मामले पर विचार करे।

