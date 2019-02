नई दिल्‍ली। सीबीआई बनाम ममता पुलिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सहित तीन सदस्‍यीय पीठ के सामने सुनवाई हुई। सीजेआई ने रंजन गोगोई दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने जांच में सीबीआई से सहयोग करने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई की गिरफ्तारी से राहत दी है।

राजीव कुमार से शिलॉन्‍ग में होगी पूछताछ

दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने केबाद सचीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार से दिल्‍ली या कोलकाता के बजाय शिलॉन्‍ग में पूछताछ करें। इसके लिए उपयुक्‍त स्‍थान तय कर राजीव कुमार को वहीं सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाएं। कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर को भी सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर, मुख्‍य सचिव को 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश होने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अवमानना नोटिस भी जारी किया है। इसका जवाब 18 फरवरी तक दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

ये हमारी नैतिक जीत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह हमारी नैतिक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश का कोई बिग बॉस नहीं हो सकता है। सिर्फ लोकतंत्र ही बिग बॉस है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आलोचना करने पर हमारा विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बंगाल की जनता, देश की जनता और मीडिया की जीत है। उन्होंने कहा कि कई मंत्री फोन करके कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ मत बोले

The Police Commissioner of Kolkata Rajeev Kumar will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in Shillong, Meghalaya as a neutral place. https://t.co/VUzsg9P9XN