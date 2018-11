दिल्ली में प्रदूषण: सरकार को SC की फटकार, कहा- किसी को चिंता नहीं तो फिर कोर्ट इसकी फिक्र क्यों करे

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण जहां आम नागरिक काफी परेशान है वहीं सरकारी तंत्र कुछ भी उपाय करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। गैस चैंबर बन चुके राजधानी में प्रदूषण से बचाव के लिए देश की सर्वोच्च अदालत काफी चिंतित है और इसी क्रम में गुरुवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। इसके अलावे सरकार की ओर से किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाने के चलते नाराज होकर कोर्ट ने कहा कि यदि किसी को इस बात की चिंता नहीं है तो फि अदालत ही इसकी फिक्र क्यों करे।

बढ़ते प्रदूषण के बाद इस जिले में भी प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियां सील

शुक्रवार को फिर से करेगी सुनवाई

आपको बता दें कि गुरुवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण पर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर कड़ी फटकार लगाई। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हुए वकील से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अवैध निर्माण पर सर्वे रिपोर्ट तलब की। इस बाबत 20 मिनट तक अदालत रिपोर्ट आने का इंतजार करता रहा और इस बीच सुनवाई रुकी रही। काफी देर होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई तो अदालत ने नाराज होकर कहा कि यदि किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है तो फिर अदालत ही इसकी फिक्र क्यों करे। बता दें कि अदालत अब इस मामले को लेकर शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेगी और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पूछेगा।

Central pollution Control Board (CPCB) tells Supreme Court that a social media account on Facebook & Twitter has been created to allow citizens to complaints about pollution & so far it has received 18 complaints. SC asks CPCB to publicise the opening of social media sites.

Delhi Government tells Supreme Court it has deregisterd diesel vehicles which are more than 10 years old and petrol vehicles which are more than 15 years old, in compliance with NGT and Supreme Court order. https://t.co/Gc54bKP4ZU