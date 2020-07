Final Year Exams रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से SC का इनकार, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( University Grants Commission ) के छह जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इन दिशानिर्देशों में सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ( university exams ) आयोजित कराने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।

यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूजीसी को यह आदेश

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट से एक अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि बिहार और असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई छात्र फंस गए हैं इसलिए वे यात्रा कैसे करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा रहा है। अब इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त के लिए पोस्ट कर दी जा रही है।

Supreme Court adjourns for August 10 the hearing of pleas challenging University Grants Commission's (UGC) July 6 circular and seeking cancellation of final term examination in the wake of COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/AcU635JCUZ