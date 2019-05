शारदा चिटफंड मामला: पूर्व कमिश्नर की गिरफ्तारी हो या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। शारदा चिटफंड घोटाले में CBI बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने CBI की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने CBI से उचित सबूत मांगे थे, जिसके बदले वो पूर्व कमिश्नर की गिरफ्तारी की इजाजत दें।

Supreme Court reserves order on a plea of CBI, seeking permission for custodial interrogation of former Kolkata police Commissioner, Rajeev Kumar over his alleged role in destroying evidence in Saradha chit fund case. pic.twitter.com/14EDd2Zxo0