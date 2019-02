एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूरी प्रक्रिया बर्बाद करना चाह रही है केंद्र सरकार

नई दिल्ली। असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र एनआरसी प्रक्रिया को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगा हुआ है। इसके साथ ही सरकार की ओर से दायर उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसमें असम के एनआरसी के प्रकाशन के लिए तय समयसीमा 31 जुलाई में ढील देने की मांग की गई थी।

काम करने के 1001 तरीके: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि गृह मंत्रालय इस बात पर आमादा है कि एनआरसी का काम पूरा नहीं हुआ है। मंत्रालय की पूरी कोशिश एनआरसी के काम को खत्म करने की है। अगर आप एनआरसी का काम जारी रखना चाहते हैं तो इसके 1001 तरीके हैं। सरकार सहयोग नहीं कर रही है।

Supreme Court slams Ministry of Home Affiairs (MHA) saying it doesn’t want the NRC to carry on and every time it comes up with different stories to destroy this process. pic.twitter.com/3Jn6iyhICD