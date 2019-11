वायु प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद संभाला मोर्चा, आदेश की अवहेलना पर नपेंगे अधिकारी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाते हुए राज्य सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि शासन में बैठे सभी लोग केवल चालबाजियों में ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने की। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नदकर्णी पैरवी के लिए पहुंचे।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "लोग मर रहे हैं... और ज्यादा लोग मरेंगे लेकिन शासन की डोर संभालने वाले केवल चालबाजियों में ही दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं। अब हम इस मामले को देखेंगे। फसलों की पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाई जाए और हर राज्य इसे रोकने के लिए सभी कदम उठाएं।"

Supreme Court summons Chief Secretaries of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh to appear before it, on stubble burning and pollution issue. pic.twitter.com/9hgwwHHJ3q