अयोध्या विवादः सुप्रीम कोर्ट कल सुबह सुनाएगा ऐतिहासिक फैसला, देशभर में सुरक्षा कड़ी

नई दिल्ली। अयोध्या विवाद को लेकर चल रहे ऐतिहासिक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी शनिवार 9 नवंबर को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में शनिवार सुबह 10.30 बजे इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बड़े मामले का फैसला सुनाए जाने से पहले देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और तमाम शहरों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया।

सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने शुक्रवार शाम को एक नोटिस जारी किया। नोटिस के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में शनिवार सुबह 10.30 बजे अयोध्या मामले का फैसला सुनाया जाएगा।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर शामिल हैं। पांचों जस्टिस की यह बेंच शनिवार सुबह सबसे ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करेगी।

