नई दिल्ली। कठुआ गैंगरेप केस मामले में पीड़ित परिवार के अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार और उनके वकील को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं, पीड़ित परिवार और पीड़ित के वकीलों ने मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर कराने की भी मांग की थी। इसपर शीर्ष कोर्ट ने कहा इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। पीड़ित परिवार की तरफ से केस लड़ रही दीपिका राजावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि इस केस को जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा जब तक केस चंडीगढ़ ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक इस केस की जांच आगे न बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार को इस बात का डर है कि जम्मू-कश्मीर के अंदर इस केस का ट्रायल ठीक से नहीं हो पाएगा। साथ ही याचिका में कहा गया है कि नेताओं को भी आरोपियों और खासकर नाबालिग आरोपी से न मिलने दिया जाए।

Kathua rape and murder case: Supreme Court also directed the J&K government to provide police protection to victim's family members and the counsel representing them.