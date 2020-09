Surat की बिटिया खुशी बनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रीजनल एंबेसडर

अहमदाबाद। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जोश से भरी और इसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध देश की एक बेटी को संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा सम्मान दिया है। गुजरात के सूरत( Surat ) की एक 17 वर्षीय लड़की को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ( United Nations Environment Programme ) - टुंजा इको-जेनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।

नव नियुक्त क्षेत्रीय राजदूत ख़ुशी चिंदालिया का कहना है कि उन्होंने अपने गृहनगर के चारों ओर हरियाली को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते हुए देखने के बाद प्रकृति को बचाने के उपाय तलाशने शुरू कर दिए थे।

मीडिया से बातचीत में खुशी ने कहा, "जब मैं और मेरा परिवार इस शहर में नए घर में आए, तो मुझे चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती थी। मेरे घर के पास चीकू के पेड़ों में कई पक्षियों को उनका आसरा बनाने का मौका दिया और हम प्रकृति से घिरे थे।"

Gujarat: Khushi Chindaliya, 17-year-old girl from Surat has been appointed as Regional Ambassador for India by United Nations Environment Programme Tunza Eco-Generation.



She says, "Impassioned about conserving environment. I appeal everyone to spread awareness to safeguard it." pic.twitter.com/sRhkLr5C1Z