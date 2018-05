नई दिल्‍ली। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने संकट में फंसे लोगों को मदद कर दुनिया भर में अपनी लोकप्रिय छवि बनाई है। लेकिन इस बार उन्‍होंने कुछ ऐसा किया जो सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। गुरुवार को जब एक व्यक्ति ने टवीटर पर सुषमा स्वराज से मदद मांगी तो उन्होंने पहले मना कर दिया। उन्‍होंने शिकायतकर्ता को बताया कि आप पहले अपनी भूल को स्‍वीकार करें। उसके बाद ही आपकी मदद संभव है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने खुद का लोकेशन भारत प्रशासित कश्मीर बताया था। इसके जवाब में उन्‍होंने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर आप जम्मू-कश्मीर से होते तो ये जरूर संभव होता।

If you are from J&K state, we will definitely help you. But your profile says you are from 'Indian occupied Kashmir'. There is no place like that. @indembmanila https://t.co/Srzo7tfMSx