सुषमा स्वराज की जयंती आज, पीएम मोदी-शाह ने ट्वीट कर किया याद

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय नेता और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज ( swaraj Swaraj ) की आज जयंती है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) , गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर याद किया।

सुषमा स्वराज को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा,'वह गरिमा, शालीनता और अटूट प्रतिबद्धता की प्रतीक हैं। उन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा में बीता दिया। वह दृढ़ता से भारतीय मूल्यों और लोकाचार से जुड़ी हुई थीं। देश के लिए उन्होंने महान सपने देखें। वह एक असाधारण सहयोगी और एक उत्कृष्ट मंत्री थीं।'

Remembering Sushma Ji. She epitomised dignity, decency and unwavering commitment to public service. Firmly rooted in Indian values and ethos, she had great dreams for our nation. She was an exceptional colleague and an outstanding Minister. pic.twitter.com/IeEJlNRAQB

अमित शाह ने लिखा, 'असाधारण नेता सुषमा स्वराज जी को उनकी जयंति पर श्रद्धांजलि। एक अनुशासित कार्याकर्त्ता, कुशल वक्ता और एक उत्कृष्ट सांसद, जिसने अपने आदर्शों पर कभी समझौता नहीं किया। उन्हें हमेशा अपनी दयालु प्रकृति के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने हमेशा संकट के समय में लोगों की मदद की।'

Tributes to an exceptional leader Sushma Swaraj ji on her jayanti.



A disciplined karyakarta, a fierce orator and an outstanding parliamentarian who never compromised on her ideals.



She will always be remembered for her kind nature & helping the distressed in their trying times.