Swachh Survekshan 2020: देश के 10 सबसे गंदे शहर, Indore के अलावा भी कई आए First

नई दिल्ली। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम की घोषणा की। इस सूची में लगातार चौथे वर्ष एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में मध्य प्रदेश के इंदौर को देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। सूची में सूरत दूसरे जबकि महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का स्थान पाने में कामयाब रहा है। हालांकि एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के ही कराड, सासवड और लोनावाला को सबसे साफ शहर का खिताब मिला। हालांकि इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण में शामिल देश के 10 सबसे गंदे शहरों के बारे में जानकारी जुटाना भी जरूरी हो जाता है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इस वर्ष 28 दिनों के भीतर देश के कुल 4242 शहरों का सर्वेक्षण किया गया। पूरी तरह से पेपरलेस सर्वेक्षण के लिए 1.9 करोड़ नागरिकों से प्रतिक्रिया एकत्र की गई। जहां इस सूची में कूड़े के प्रबंधन, निपटान, गंदे पानी के पुनः इस्तेमाल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत अन्य बातों पर ध्यान दिए जाने के चलते इंदौर जैसे शहर शीर्ष स्थान पर बने रहने में कामयाब रहे, कुछ शहर ऐसे भी थे जिन्होंने कुप्रबंधन के कारण खराब प्रदर्शन किया और सबसे निचले स्थान पर थे।

यहां देखिए 10 लाख से कम जनसंख्या वाले देश के 10 सबसे गंदे शहरः

शहर का नाम और स्कोर

10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 10 सबसे गंदे शहरः

