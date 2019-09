मशहूर तमिल फिल्म अभिनेता और निर्देशक राजशेखर का निधन, प्रशंसकों में दौड़ी शोक की लहर

चेन्नई। मशहूर तमिल फिल्म निर्देशक और अभिनेता राजशेखर का रविवार को चेन्नई में निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। खराब स्वास्थ्य के चलते चेन्नई के रामचंद्र अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई।

चेन्नई के वडापलानी के रहने वाले राजशेेखर ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बतौर निर्देशक शुरू किया था। उन्होंने अपने करियर में पलाई वन चौलाई और चिन्ना पूव मेल्ला पेसू जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। राजशेखर चेन्नई फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्र थे।

राजशेखर और रॉबर्ट अशिरवाथम ने तमिल फिल्म उद्योग में एक नए दौर के सिनेमा की शुरुआत की। रॉबर्ट का बीते साल दिसंबर में निधन हो गया था।

राजशेखर और रॉबर्ट ने ओरू थलाई रागम, पलाई वन चौलाई और चिन्ना पूव मेल्ला पेसू में काम किया था। पलाई वन चौलाई में सुहासिनी मणिरत्नम ने काम किया था और यह एक हिट फिल्म थी।

वहीं, बतौर अभिनेता राजशेखर ने अपनी पहली फिल्म निजहगल की थी। 1980 में आई इस फिल्म का निर्देशन भारतीराजा ने किया था। हालांकि हालिया वक्त में राजशेखर प्रमुख रूप से तमिल धारावाहिक उद्योग में अपना योगदान दे रहे थे।

The duo Robert-Rajasekar came with a bang and later #Rajasekar used his experience in the industry & continued his passion for cinema. His demise leaves a vaccum among his good friends & in the industry. May his soul rest in peace.#RIPRajasekar