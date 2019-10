तमिलनाडु: बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंचने में लगेंगे 12 घंटे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में छोड़ हुए एक बोरवेल में गिरे दो साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जारी राहत और बचाव का सोमवार को चौथा दिन है।

बच्चा शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे बोरवेल में गिर गया था। वहां से 30 फीट पर वह अटक गया, लेकिन बाद में बच्चा और नीचे चला गया और लगभग 90 फीट पर अटक गया।

अधिकारी ने कहा कि बच्चे तक खुदाई (ड्रिलिंग) करके पहुंचने में 12 घंटों का समय लगेगा।

#TamilNadu: Operation to rescue 2-year-old #sujithwilson underway in Nadukattupatti, Tiruchirappalli. Tamil Nadu Minister C. Vijayabaskar has said that the rescue operation is in the final stage. pic.twitter.com/mz1JPeX9iT — ANI (@ANI) October 28, 2019

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजय भास्कर ने कहा कि बोरवेल के पास एक गड्ढ़ा खोदा जा रहा है, चट्टानी इलाके में 40 फीट की गहराई तक खुदाई हो गई है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों के साथ विचार-विमर्श के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। राजस्व प्रशासन व आपदा प्रबंधन और शमन विभाग के प्रमुख सचिव जे. राधा कृष्णन ने संवाददाताओं से कहा, "बचाव के प्रयासों को नहीं छोड़ा जाएगा।

चट्टानी इलाका में जल्दी से खुदाई करने में दिक्कतें आती है। खुदाई का काम लगभग 280-500 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है।"

Tamil Nadu: According to Revenue Department Commissioner, a pit has been dug up to 40 feet so far, near the borewell in Nadukattupatti, where operation is underway to rescue 2-yr-old Sujith Wilson. pic.twitter.com/72XPW4uuKO — ANI (@ANI) October 28, 2019

सचिव राधा कृष्णन ने कहा कि लगभग 100 फीट तक खोदने में करीब 12 घंटों का समय लगेगा। उसके बाद बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंचने के लिए बराबरी में सुरंग बिछाई जाएगी।



उन्होंने कहा कि शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि नए गड्ढ़े की ड्रिलिंग 6 से 10 घंटों में पूरा हो जाएगा।

राधाकृष्णन ने कहा कि प्रौद्योगिकियों के विशेषज्ञ जो बच्चे को बचाने के लिए तैनात किए जा सकते हैं, उनका स्वागत है।