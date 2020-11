तमिलनाडु: चक्रवाती तूफान के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग (IMD) ने इसके खतरनाक साइक्लोन में बदलने की चेतावनी दी है। निवार तूफान बुधवार दोपहर से शाम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर टकराएगा। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami declares statewide public holiday tomorrow as #CycloneNivar is expected to cross Tamil Nadu-Puducherry coasts between Karaikal and Mamallapuram during late evening pic.twitter.com/EAmQcX49Rm