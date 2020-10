Tamil Nadu: मेडिकल सीटों में 7.5 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर SFI का विरोध प्रदर्शन, राजभवन के पास लगाए नारे

नई दिल्ली। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) में छात्रों के लिए मेडिकल सीटों में 7.5 फीसदी आरक्षण की मंजूरी की मांग को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को इसी कड़ी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ( SFI ) कैडर ने राज्य के छात्रों के लिए मेडिकल सीटों में 7.5 फीसदी आरक्षा को मंजूरी देने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

Tamil Nadu: Student Federation of India (SFI) cadres protest near Raj Bhavan in Chennai, demanding approval of 7.5% reservation in medical seats for the students of the state. pic.twitter.com/YxS3IEJfrD