Neyveli Explosion: तमिलनाडु के थर्मल प्लांट में Boiler Blast में चार की मौत, 17 घायल

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच देश के दक्षिण राज्य से बड़ी खबर सामने आ आई है। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के कुड्डालोर जिला स्थित नेयवेली पावर प्लांट (Neyveli Lignite power plant) के बॉयलर में जोरदार धमाका ( Boiler Blast ) हुआ है। इस धमाके की वजह से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

धमाके में घायल हुए लोगों को एनएलसी लिग्नाइट अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

मुंबई में 84 साल बाद पहली बार नहीं सजेगा लालबाग के राजा का दरबार, इस बार मंडल करने जा रहा कुछ ओर बड़ा काम

Tamil Nadu: Explosion at a boiler in stage -2 of the Neyveli lignite plant. 17 injured persons taken to NLC lignite hospital. More details awaited.