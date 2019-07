तमिलनाडु जल संकट: सरकार के खिलाफ DMK का विरोध प्रदर्शन, मदद के लिए सामने आए रजनीकांत के मक्कल टैंकर

नई दिल्ली। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) इस समय भारी जल संकट से जूझ रहा है। चेन्नई में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ( DMK ) ने शनिवर को पानी की कमी लेकर राज्यव्यापी विरोध शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल एआईडीएमके के नेता बारिश केे लिए मंदिरों में यज्ञ कर रहे हैं। वहीं, अभिनेता से नेता बने रजनीकांत ( Rajinikanth ) के रजनी मक्कल मंड्रम ने शनिवार को चेन्नई के कोडम्बक्कम इलाके में टैंकरों के माध्यम से पानी वितरित किया।

पानी के लिए यज्ञ

इससे पहले चेन्नई के पुरासवलकम स्थित अरुलमिगु गंगदीश्वर मंदिर में AIADMK ने भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया और बारिश के लिए प्रार्थना की। AIADMK नेता और राज्य मंत्री डी जयकुमार ने कहा, 'यहां लगातार सूखे जैसे हालत बने हुए हैं। हम ईश्वर के पास जाकर बारिश के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं।'

Tamil Nadu: AIADMK organised a 'yagna' at Arulmigu Gangadeeswarar temple in Purasawalkam, Chennai praying for rain. State Minister D. Jayakumar, says, "A drought like situation is prevailing, in this context, we went to the almighty & performed special prayers for rain." pic.twitter.com/F4me7m3Pwb