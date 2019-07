तमिलनाडु जल संकट: राज्य सरकार ने बारिश के लिए ईश्वर से की प्रार्थना, दरगाह में चढ़ाई चादर

नई दिल्ली। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के कई इलाके इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। चेन्नई में पानी की किल्लत ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। राज्य सरकार की तरफ से बारिश के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। रविवार को मंत्री एसपी वेलुमणि ने दरगाह में चादर चढ़ाई और चर्च में बारिश के लिए प्रार्थना की।

DMK का विरोध

राज्य सरकार ने जल संकट ( Water crisis ) को देखते हुए ट्रेन से पानी मंगाने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ( CM K. Palaniswami ) ने कहा कि एक करोड़ लीटर पानी वेल्लोर के जोलारपेट से ट्रेन से भेजा जाएगा। लेकिन DMK ने इसका विरोध किया है। DMK विधायक दुरई मुरुगन ने कहा है कि अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो जिले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा

DMK ने पानी की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। DMK ने जल संकट को लेकर सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन ( DMK State Wide Protest ) शुरू कर दिया है। पार्टी के नेताओं ने शनिवार को चेन्नई के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

DMK MLA and treasurer Durai Murugan on State Govt will ferry water from Jolarpettai in Vellore for Chennai: if they take water from here it will certainly lead to massive protest in the district. #ChennaiWaterCrisis (June 23) pic.twitter.com/qnwvOabUK3