बेयर ग्रिल्स के शो Men VS Wild में नजर आएंगे रजनीकांत, पीएम मोदी बंटोर चुके सुर्खियां

नई दिल्ली। पीएम मोदी ( pm modi ) का घने जंगलों में जानवरों के बीच घूमना और फिर जिंदगी के लिए संघर्ष करना आपको याद होगा। नहीं तो हम याद दिला देते हैं बेयर ग्रिल्स ( Bear grylls ) के लोकप्रिय शो Men VS Wild में पीएम मोदी उनके साथ नजर आए थे। खास बात यह है कि अब इस शो में एक और भारतीय जल्द ही आपको नजर आएगा।

ये भारतीय और कोई नहीं तमिल के सुपरस्टार और राजनेता रजनीकांत ( Superstar rajnikanth ) हैं। जी हां रजनीकांत भी बेयर ग्रिल्स के कदमों से कदम मिलाते हुए घने जंगलों में घूमते नजर आएंगे।

British adventurer Bear Grylls arrives at Bandipur forest in Karnataka for a shoot with actor Rajinikanth for an episode of his show 'Man vs Wild'. pic.twitter.com/mIkSrOARSz