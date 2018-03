नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार इन दिनों टीडीपी से घिरती जा रही है। पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में हो रहे हंगामें के बीच आज फिर एक नया तमाशा देखने को मिला। आज टीडीपी सांसद एन शिवाप्रसाद विरोध का नया तरीका आजमाते हुए संसद में तेलुगू महिला का वेश बनाकर पहुंचे। वह गले में मंगलसूत्र, साड़ी और बिंदी लगाकर संसद में विरोध करते दिखे। मौजूदा सत्र में शिवाप्रसाद ने विरोध के अलग-अलग तरीकों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस बीच, संसद में कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी भी विरोध प्रदर्शन में उनके साथ खड़ी रहीं।

मछुआरे भी बन चुके हैं टीडीपी सांसद

इससे पहले शुक्रवार को टीडीपी सांसद शिवाप्रसाद संसद में मछुआरे का वेश बनाकर पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने कहा था, ‘मोदी साहब संसद में नहीं दिखते, विदेश घूमते हैं, पब्लिक को क्या चाहिए वो नहीं करते, इसलिए मैं उन्हें जाल से पकड़ना चाहता हूं।’

TDP MP Mr N Shivprasad dressed as Telgu woman protests for special status for Andhra Pradesh... Congress MP Renuka Chaudhary too joins him... @IndiaToday pic.twitter.com/tw9C24sjjf