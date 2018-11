तलाक की अर्जी के बाद बोले तेज प्रताप यादव- राधा की तलाश में हूं, ऐश्वर्या राय नहीं हैं राधा

नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक की मांग की है। तेज प्रताप ने पटना व्यवहार न्यायालय की परिवार अदालत में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (सी) (1ए) के तहत पत्नी एश्वर्या राय से तलाक के लिए अर्जी दायर की है। इस पूरे मामले पर लालू और चंद्रिका परिवार ने चुप्पी साध ली है लेकिन तेज प्रताप का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है।

राधा की तलाश में भटक रहा हूं: तेज प्रताप

खबर है कि तलाक की अर्जी दायर करने के बाद कोर्ट से बाहर निकले तेज प्रताप से पत्नी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे कृष्ण हैं और राधा की तलाश में भटक रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पत्नी राधा नहीं हैं। इसलिए वे अब उनसे अलग होना चाहते हैं। बता दें कि तेज पहले भी खुद को कृष्ण का अवतार बता चुके हैं और अक्सर वृंदावन जाते रहते हैं। महज कुछ दिन पहले भी वे वृदांवन गए थे जिसकी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकांउट पर हैं।

तेज प्रताप ने ऐश्वर्या पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, 29 नवंबर को होगी तलाक की अर्जी पर सुनवाई

They couldn't get along. Application under Hindu Marriage Act was filed through me on behalf of Tej Pratap Yadav. I can't say anything else at this moment: Yashwant Kumar Sharma,Tej Pratap Yadav's advocate on him filing for divorce from Aishwarya Rai . They got married in May 2018 pic.twitter.com/GArfAMrKsx