COVID-19 का ग्लोबल HotSpot बनता जा रहा Bihar, केन्द्र और राज्य सरकार के आंकड़े अलग: Tejashwi Yadav

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। इस महामारी ( COVID-19 ) को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। हालांकि, एक जून से Unlock का आगाज हो चुका है और देश को धीरे-धीरे दोबारा खोला जा रहा है। लेकिन, यह वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच चुका है। इसी कड़ी में बिहार ( coronavirus in Bihar ) के पूर्व डिप्टी सीएम ( EX Deputy CM ) और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( Tejashwi Yadav ) ने नीतीश सरकार ( Nitish Government ) पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश सरकार बेफिक्र है।

तेजस्वी के निशाने पर नीतीश सरकार

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( Leader Opposition Tejashwi Yadav ) ने कहा कि जिस तरह से बिहार में COVID-19 का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य ग्लोबल हॉटस्पॉट ( Global HotSopt ) बनता जा रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, ' बिहार कोरोना ( COVId-19 in Bihar ) का ग्लोबल हॉटस्पाट बनता जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। जांच को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।' वहीं, एक अन्य ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, 'कोरोना वायरस को लेकर केन्द्र ( Central Government on coronavirus ) और राज्य सरकार के आंकड़े अलग-अलग हैं। मेडिकल स्टाफ ( Medical Staff ) और कोविड-19 सेंटर में PPE किट का अभाव है। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार पूरे मामले पर एक स्पष्ट तस्वीर साझ करे।'

Different #COVID19 numbers are being given for Bihar by Centre&state. Ppl are receiving test report even when they have not given any sample for test. Medical staff at COVID centres do not have PPE kits. We demand that state govt must give a clear picture: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/HGO9jCLrzt