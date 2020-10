तेलंगाना ने जारी की इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्टोरेज पॉलिसी, छह कंपनियां करेंगी भारी निवेश

हैदराबाद। क्लीन और ग्रीन मोबिलिटी के लिए तेलंगाना में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने शुक्रवार को तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्टोरेज पॉलिसी 2020-2030 ( Telangana Electric Vehicle and Energy Storage Policy ) का विमोचन किया। वहीं, छह कंपनियां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने के साथ ही अपनी इकाईयों की स्थापना करेंगी।

तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, ईटीओ मोटर्स और मित्रा एनर्जी समेत छह कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तेलंगाना इलेक्ट्रिक व्हीकल समिट के मौके पर शुक्रवार को एक समारोह में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

तेलंगाना में सबसे भारी निवेश का प्रस्ताव मित्रा एनर्जी द्वारा किया गया है। मित्रा एनर्जी करीब 2,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ तेलंगाना में एक इलेक्ट्रिक बस मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। मित्रा एनर्जी के इस कदम से करीब सात हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के मौके मिलने की संभावना जताई गई है।

