Telangana Foundation Day :  राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दी बधाई, प्रदेश के लोगों की तारीफ की

नई दिल्ली। आज तेलंगाना स्थापना दिवस (Telangana Foundation Day ) है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने प्रदेश के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही प्रदेश के लोगों की विकास में योगदान और सभी के साथ मिलकर चलने की प्रशंसा भी की है।

Greetings to the people of Telangana on statehood day.



The entire nation is proud of the rich history of Telugu culture and literature. The hardworking people of this land have contributed significantly to the nation.



May the state continue to prosper in the coming years.