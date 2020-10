Telangana: हैदराबाद में फिर बारिश ने फिर ढाया कहर, दो लोगों की मौत

नई दिल्ली। तेलंगाना में बारिश ( Rain in telangana ) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को हैदराबाद ( Rain in hyderabad ) में एक बार फिर बारिश ने तबाही मचा दी। रात भर हुई बारिश की वजह से दो लोगों की मौत हो गई। जबकि शहर के कई इलाकों में दर्जनों की संख्या में आवासीय कॉलोनियां वॉटर लॉगिंग ( Water logging ) का शिकार हो गई। जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जलभराव की वजह से सैलाब बनीं सड़कों पर घंटों जाम की स्थिति बन रही, जिससे लोग जाम में फंसे नजर आए। जानकारी के अनुसार 17-18 अक्टूबर की रात हैदराबाद और उससे सटे इलाकों में 19 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। इस बारिश ने हैदराबाद में चल रहे राहत और बचाव कार्यों ( Relief and rescue operations ) को बाधित कर दिया। आपको बता दें कि हैदराबाद में 13-14 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश ( Heavy Rain ) के बाद सरकार की ओर से राहत व बचाव कार्य शुरू किए गए थे।

Telangana: Several parts of Hyderabad continue to remain flooded following incessant heavy rains here. pic.twitter.com/kWHFZOy1vG — ANI (@ANI) October 18, 2020

शनिवार रात को एक बार फिर हुई भारी बारिश

वहीं, शनिवार रात को एक बार फिर हुई भारी बारिश के कारण जलभराव के बीच वाहनों के पानी में बह जाने की स्थिति नजर आई। जलभराव के कारण कई लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ( NDRF ) और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ( GHMC ) की आपदा मोचन बल ने बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके साथ ही बारिश की वजह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के लोग रातभर सो नहीं पाए। यहां तक कि कुछ लोगों को तो पानी से बचने के लिए छतों पर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि उनके घर डूब गए थे।

अकबरुद्दीन ओवैसी ने लिया जायजा

चंद्रयागुत्ता सीट से विधायक और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIMIM ) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ( Akbaruddin Owaisi )के साथ हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार हालात का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में उतरे। उन्होंने रविवार सुबह हाफिज बाबा नगर का दौरा किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि निचली इलाकों जैसे हाफिज बाबा नगर, फूलबाग, उमर कॉलोनी, इंद्रा नगर, शिवाजी नगर और राजीव नगर में जल भराव की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अंजनी कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा कि "कृपया, इवैक्युएशन के काम में पुलिस के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं।" गौरतलब है कि पिछले दिनों हैदराबाद और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से 50 लोगों की मौत हो गई।