दिल्ली में धूप के बीच ठंड का सितम बरकरार, पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह आसमान साफ रहने के साथ ही धूप खिली है, हालांकि तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

वहीं मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मंगलवार और बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार से हल्की हवा चलने के कारण वायु गुणवत्ता ( Air quality ) में भी सुधार आया और एक्यूआई 'अत्यंत खराब' से 'खराब' श्रेणी में आ गया है।

बिहार: पटना के कॉलेज ने बुर्का पहनने पर लगाया बैन, 250 रुपए का जुर्माना

Delhi: People take refuge in a night shelter in Nizamuddin. Minimum temperature of 6.1°C was recorded in the national capital yesterday (24th January). pic.twitter.com/6XhSoMqmlm