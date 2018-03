श्रीनगर: बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर से आ रही है, जहां पर शोपियां में आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, ये आतंकी हमला सेना की पेट्रोलिंग टीम पर किया गया है। फिलाहल हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

सेना ने इलाके की कर ली है घेराबंदी

जानकारी के मुताबिक, सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हमला 34 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के काफिल पर किया गया है। अभी इस हमले में अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

कश्मीर में पिछले 3 दिनों से जारी है आतंकियों से मुठभेड़

शोपियां में इससे पहले आतंकियों ने जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के एसपी श्रीराम अंबारकर पर उस समय हमला किया था जब वह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से जा रहे थे। वहीं कश्मीर के अंदर लगातार तीसरे दिन आतंकियों की गतिविधियां जारी है। इससे पहले अनंतनाग, बडगाम और कुपवाड़ा में पिछले 3 दिनों से लगातार मुठभेड़ हो रही हैं।

अनंतनाग में ढेर हुआ था हिजबुल कमांडर

रविवार को बडगाम में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी मारा गया था। आतंकी की पहचान शफत वानी के रूप में हुई थी। वहीं शनिवार को अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर समेत 2 आतंकी मारे गए थे। शुक्रवार की रात से शुरू हुआ एनकाउंटर में अगले दिन तक चला था, जिसमें हिजबुल कमांडर अशरफ मौलवी समेत 2 आतंकी मारे गए थे। सुरक्षाबलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए थे।

वहीं इससे 1-2 दिन पहले कुपवाड़ा में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 आतंकी तो मारे गए थे, लेकिन हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए थे। शहीदों में सेना के तीन जवान शामिल थे, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी इस एनकाउंटर में शहीद हो गए थे।

#JammuAndKashmir: Terrorists attacked army cavalcade of Commanding Officer of 34 Rashtriya Rifles in Shopian, area being cordoned off. More details awaited. pic.twitter.com/n7MLqYUGe7