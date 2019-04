जम्मू- कश्मीर: लोकसभा चुनाव से पहले त्राल में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, एक जवान घायल

श्रीनगर। लोकसभा चुनाव से 12 घंटे पहले जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा जिले के त्राल में CRPF कैंप पर आतंकियों ने बमबारी की है। जवाबी कार्रवाई करते हुए हैं सुरक्षाबलों ने फायरिंग की है। अभी दोनों ओर से मुठभेड़ जारी है। इस हमले में एक जवान घायल है। घायल जवान को बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक त्राल में बुधवार की दोपहर तीन संदिग्धों को घूमते हुए देखा गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि इसी हफ्ते आतंकियों ने शोपियां में सुरक्षाबलों पर हमला किया था।

Jammu & Kashmir: Terrorists hurled a grenade at crpf camp at Nowdal, Tral in Pulwama district, today. One CRPF personal injured; More details awaited