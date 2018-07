श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन ऑलआउट से आतंकी बौखलाए हुए हैं और रह-रहकर सुरक्षाबलों पर हमले कर रहे हैं। मंगलवार को श्रीनगर में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है। हमले के कुछ देर बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें संदिग्ध आंतकी बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस तस्वीर में जो लोग बाइक पर नजर आ रहे हैं वही आतंकी हैं और उन्होंने ही सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया है।

हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद

जानकारी के मुताबिक, आतंकियों श्रीनगर के बटामलू इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये हमला आईजीपी ऑफिस के पास किया गया है। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। जवानों ने इलाके को घेर लिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमला करने के बाद आतंकी पास की ही किसी बिल्डिंग में छिप गए हैं।

Jammu & Kashmir police releases CCTV image of suspected terrorists who were involved in attack on CRPF party in Srinagar's Batmaloo. One security personnel succumbed to injuries and two security personnel sustained bullet injuries during the attack. pic.twitter.com/4OjTg8jEOd