जम्मू के पुलवामा में सेना कैंप पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, हताहत की खबर

नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना के कैंप पर ग्रेनेड से हमला बोला है। पुलवामा जिले के काकपोरा स्थित सेना कैंप पर ये हमला हुआ है। भारतीय सेना इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। खबर लिखे जाने तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है।

सेना के 4 जवान शहीद

गौरतलब है कि रविवार को राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सेना के चार जवान शहीद हो गए थे। सेना और सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा और उसकी कार्रवाई खुद बोलेगी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद ने कहा था कि सेना पाकिस्तान की गोलाबारी का उचित ढंग से जवाब दे रही है और भारत इस तरह की हरकतों का ‘‘मुंहतोड़ जवाब’’ देता रहेगा।

J&K: Terrorists lob grenade at an Army camp in Pulwama's Kakpora, Army retaliated. No loss of life reported, more details awaited. pic.twitter.com/rd7RwYLm0z